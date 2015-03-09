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الطب الشرعى: تسليم التقرير النهائى لطفل السيدة زينب إلى النيابة قريبا

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الطب الشرعى: تسليم التقرير النهائى لطفل السيدة زينب إلى النيابة قريبا الطب الشرعى: تسليم التقرير النهائى لطفل السيدة زينب إلى النيابة قريبا
قال الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم الطب الشرعى، إنه سيتم تسليم التقرير النهائى للتلميذ إسلام شريف الطالب بالصف الخامس الابتدائى، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح من معلمة بمدرسة شهداء بورسعيد فى السيدة زينب، إلى النيابة العامة خلال أيام.

وأكد عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن وفاة الطفل "إسلام" جاءت نتيجة إصابته إصابة رضية بخلفية يمين الرأس ونزيف تحت الأم الجافية بالمخ.

بالفيديو.. "اليوم السابع" ينفرد بأول حوار مع أسرة الطالب إسلام ضحية عنف استاذه بمدرسة شهداء بورسعيد فى السيدة زينب.. الأم: مات على إيد مدرس ملتحى علشان ما حفظ آية.. والأب: 12 سنة شقا ضاعت بضربة عصاية

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مصر 365

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