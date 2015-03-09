محمد السبكى لوزير الثقافة: مستعد لصنع أفلام وطنية بشرط تضامن الدولة

أبدى المنتج محمد السبكى، استعداده للتجاوب مع التوجه العام فى مصر الآن، حرصًا على التضامن والمشاركة فى مستقبل جديد يعيد لمصر أمجادها الفنية، قائلاً :"نحن فى حاجة إلى صحوة حقيقية، فالسينما تقود المجتمعات إلى المستقبل" .

جاء ذلك ردًا على حديث وزير الثقافة عبد الواحد النبوى، فى برنامج "لازم نفهم" على فضائية "سى بى سى"، والذى أعلن تحفظه على أفلام السبكى.

وأكد "السبكى"، فى بيان له على صفحته بـ"فيس بوك"، أنه يرحب بلقاء وزير الثقافة سعيًا وراء إعادة الحياة للسينما المصرية التى كانت قوة مصر الناعمة، والحصن القوى للانتماء والوطنية.

وأضاف "السبكى": "أرغب بشدة فى التعاون معكم ومناقشة الطريقة التى تدعم الصناعة لتخرج من كبوتها، ولكى أزيل الشبهة التى تلتصق دائمًا بصناع الأفلام، وهى الرغبة والسعى نحو الربح فقط، فإننى على استعداد لصنع أفلام لها أصول أدبية أو مضمون قومى ووطنى" .

وتابع السبكى: "ولكى يحدث النجاح المرغوب يجب أن يتضامن دور الدولة مع المنتج المصرى، لترتقى صناعة السينما التى سبقت دولاً كثيرًا فى أوروبا، ولكى نعيد أمجادها الاقتصادية فقد كانت السينما الدخل القومى الثانى بعد القطن".

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