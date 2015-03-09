وزارة الرى تعلن تلقى تراخيص المنشآت الجديدة على النيل أول أبريل

كلف الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، قطاع حماية وتطوير النيل بتلقى طلبات المواطنين والمستثمرين للتراخيص الجديدة للمنشآت السياحية على النيل، أوائل إبريل المقبل، وفقا للمعايير والضوابط التى وضعها القطاع بالاشتراك مع الإدارة المركزية للتفتيش الفنى المسئولة.

وأعلن الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، أنه سيتم الانتهاء من مراجعة التراخيص القائمة على النيل نهاية الشهر الحالى، مشيراً إلى أن لجان التفتيش التى تم تشكيلها تستكمل حاليا أعمال مراجعة التراخيص القائمة لمختلف الأنشطة من أسوان حتى نهاية فرعى رشيد ودمياط، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التى وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص، على أن يتم عرض تقرير شامل نهاية الشهر الحالى من رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفنى.

وزير الرى يعلن الانتهاء من مراجعة التراخيص

>وأضاف الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من مراجعة كل التراخيص بالوجه البحرى بدءا من القاهرة حتى نهاية فرعى دمياط ورشيد بنسبة 100%، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من نحو 70% من التراخيص القائمة بالقاهرة الكبرى، و50% بالوجه القبلى، من خلال فرق التفتيش العشر التى تم تشكيلها من مختلف التخصصات.

وشدد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، على استمرار الوزارة فى تنفيذ حملات الإزالة، وفقا لبرنامج زمنى تم وضعه، يتضمن المواقع المخالفة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك فى إطار حملة إنقاذ النيل، مؤكداً على إصرار وعزم الحكومة على تطبيق القانون على الجميع دون تفرقة، من أجل ترسيخ هيبة الدول والحفاظ على النيل وإبعاد شبح تحويله لترعة صغيرة إذا تركت التعديات دون مواجهات حاسمة.

الرى تنتهى من وضع مخطط تطوير وجهات النيل فى 5 محافظات

>انتهت وزارة الموارد المائية والرى من وضع مخطط لتطوير واجهات النيل بـ5 محافظات، وتطوير كورنيش النيل فى القاهرة الكبرى "القاهرة والقليوبية والجيزة "ومحافظتى بنى سويف وكفر الشيخ، بتكلفة تقدر بحوالى 300 مليون جنيه، وذلك فى إطار خطة الوزارة للحد من تكاليف عمليات التطهير والإزالات المستمرة لمناطق التعديات.

وقال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، إن الوزارة تحاول من خلال هذا المشروع إلى إعادة تأهيل الجزر النيلية، خاصة فى محافظة بنى سويف لحمايتها من التعديات والحفاظ على المجرى الملاحى النهرى واستغلالها فى تنفيذ مشروعات استثمارية لصالح المنفعة العامة، حيث يتم تسليمها للمحافظة لإقامة منتزهات أو استثمارها فى إطار المنفعة العامة، وبحيث يمكن عودتها إلى الوزارة عند الحاجة إليها طبقًا للتفويض الممنوح للمحافظين، ووفقًا للضوابط، التى تمنع تلوث المجرى، وذلك بالتنسيق مع المحافظات.

المخطط يعتمد على تفويض المحافظين بإدارة الحدائق التى ستقام على النيل

>وأضاف الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية الرى المصرى أن المخطط الجديد يعتمد على تفويض المحافظين بإدارة أملاك الرى المطلة على بعض المناطق على امتداد نهر النيل للتوسع فى إنشاء حدائق عامة تكون كمتنزهات للمواطنين والحد من التعديات على حرم النهر، ومنع وصول مخلفات البناء والقمامة والمخلفات الصلبة إلى النيل والمجارى المائية لحمايته من التلوث، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت فى تطبيق ذلك بإنشاء متنزه بمنطقة وراق الحضر بمحافظة الجيزة، حيث تم إنشاء حديقة وطريق بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه، لمواجهة مشكلة النحر التى تتعرض لها ضفاف النيل وفى نفس الوقت الحد من التعديات ومنع حدوثها بمناطق أخرى حيث ستقوم المحافظة بإدارتها.

وأكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية الرى المصرى، أن الوزارة وضعت أيضًا خطة لتطوير 4 مناطق داخل القاهرة الكبرى بالاشتراك مع معهد بحوث النيل، وهى المنطقة الأولى أسفل كوبرى روض الفرج بالجانب الشرقى، والمنطقة الثانية مقدمة جزيرة الوراق، والمنطقة الثالثة قرية "طناش" بالوراق، والمنطقة الرابعة وراق الحضر، التى يتم تنفيذ المشروع بها حاليًا، حيث يتضمن إقامة مراس نهرية لمراكب الصيد الصغيرة، وتوفير فرص عمل والحد من سرقة الأراضى.

وزير الرى: ماضون بحسم فى إزالة التعديات على النيل والمجارى المائية

بالصور.. "الرى" تشن أكبر حملة لإزالة التعديات على ترعة المحمودية بإشراف الوزير.. وحسام مغازى يقرر إزالة مكان مخصص للوضوء تابع لمسجد تحت الإنشاء.. ويؤكد: ماضون بحسم فى إزالة الإشغالات على النيل