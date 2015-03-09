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الليكود يتعهد بعدم الانسحاب من الضفة وتقديم تنازلات للفلسطينيين حال فوز نتنياهو برئاسة الحكومة

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الليكود يتعهد بعدم الانسحاب من الضفة وتقديم تنازلات للفلسطينيين حال فوز نتنياهو برئاسة الحكومة الليكود يتعهد بعدم الانسحاب من الضفة وتقديم تنازلات للفلسطينيين حال فوز نتنياهو برئاسة الحكومة

تعهد حزب الليكود الإسرائيلي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم الانسحاب من الضفة الغربية أو القدس الشرقية وعدم تقديم أي تنازلات للفلسطينيين حال فوز نتنياهو برئاسة الوزراء لفترة ثالثة.

ويأتي هذا التعهد فيما يكافح الحزب اليميني لكسب أصوات الإسرائيليين المتشددين قبيل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في السابع عشر من مارس.

كما يأتي بعدما نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الأوسع انتشارا في إسرائيل وثيقة وصفتها بأنها نتجت عن مفاوضات سرية بين مبعوث كبير لنتنياهو وممثل رفيع عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
> وأظهرت الوثيقة التي يعود تاريخها إلى أغسطس 2013 أن نتنياهو كان مستعدًا في ذلك الوقت لقبول عملية تبادل للأراضي والانسحاب من أجزاء واسعة من الضفة الغربية ومن شأن ذلك إزالة عدد من المستوطنات اليهودية.

وكان استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس الأحد أظهر أن 52% من الإسرائيليين الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيفوز للمرة الثالثة على التوالي برئاسة الوزراء، وذلك قبيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في السابع عشر من مارس.

الالمانية

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