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10 فوائد للكرفس.. أهمها مقاومة السرطان وتقوية القدرة الجنسية

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10 فوائد للكرفس.. أهمها مقاومة السرطان وتقوية القدرة الجنسية 10 فوائد للكرفس.. أهمها مقاومة السرطان وتقوية القدرة الجنسية
"الكرفس" من الخضراوات الغنية بالعديد من الفيتامينات والعناصر الهامة لصحة الإنسان.
> تعرف على الفيتامينات والمعادن التى يحتويها الكرفس:
>وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن الكرفس يعد من أهم الخضراوات التى ينصح بتناولها بكثرة، وذلك لاحتوائه على الفيتامين ( ج و ب1 و ب2 و ب6)، كما أنه يحتوى على العديد من المعادن المفيدة للجسم كالبوتاسيوم والماغنسيوم والحديد والكالسيوم والحديد.

فوائد للكرفس:
>ويقدم استشارى السمنة والنحافة، أهم فوائد "الكرفس" لصحة الإنسان ومنها:

1- يحد من الوقاية من الإصابة بالسرطان.
>2- يخلصك من الوزن الزائد.
>3- يعتبر ملين طبيعى ولذلك فهو يحد من الإصابة بالإمساك.
>4- يساعد على استرخاء الأعصاب ولذلك فهو يحد من شعورك بالعصبية.
>5- يقوى الجهاز المناعى ويحد من الإصابة بنزلات البرد و أمراض الشتاء.
>6- يساعد على تقوية القلب والأوعية الدموية، ويحد من الإصابة بأمراض القلب كانسداد الشرايين وجلطات القلب.
>7- يعمل على استرخاء الجسم فيحد من الشعور بالأرق.
>8- يحتوى على مضادات للالتهابات ولذا فهو يعمل على تقليل الآم المفاصل والروماتيزم.
>9- يحد من الإصابة بالحصوات الكلوية وذلك يرجع إلى دوره فى تعزيز و تقوية وظائف الكلى.
> 10- يساعد على تحفيز هرمون " التيسترون" لدى الرجال ولذلك فتناوله يقوى عملية الانتصاب.

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مصر 365