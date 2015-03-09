10 فوائد للكرفس.. أهمها مقاومة السرطان وتقوية القدرة الجنسية

"الكرفس" من الخضراوات الغنية بالعديد من الفيتامينات والعناصر الهامة لصحة الإنسان.> تعرف على الفيتامينات والمعادن التى يحتويها الكرفس:>وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن الكرفس يعد من أهم الخضراوات التى ينصح بتناولها بكثرة، وذلك لاحتوائه على الفيتامين ( ج و ب1 و ب2 و ب6)، كما أنه يحتوى على العديد من المعادن المفيدة للجسم كالبوتاسيوم والماغنسيوم والحديد والكالسيوم والحديد.

فوائد للكرفس:

>ويقدم استشارى السمنة والنحافة، أهم فوائد "الكرفس" لصحة الإنسان ومنها:

1- يحد من الوقاية من الإصابة بالسرطان.

>2- يخلصك من الوزن الزائد.

>3- يعتبر ملين طبيعى ولذلك فهو يحد من الإصابة بالإمساك.

>4- يساعد على استرخاء الأعصاب ولذلك فهو يحد من شعورك بالعصبية.

>5- يقوى الجهاز المناعى ويحد من الإصابة بنزلات البرد و أمراض الشتاء.

>6- يساعد على تقوية القلب والأوعية الدموية، ويحد من الإصابة بأمراض القلب كانسداد الشرايين وجلطات القلب.

>7- يعمل على استرخاء الجسم فيحد من الشعور بالأرق.

>8- يحتوى على مضادات للالتهابات ولذا فهو يعمل على تقليل الآم المفاصل والروماتيزم.

>9- يحد من الإصابة بالحصوات الكلوية وذلك يرجع إلى دوره فى تعزيز و تقوية وظائف الكلى.

> 10- يساعد على تحفيز هرمون " التيسترون" لدى الرجال ولذلك فتناوله يقوى عملية الانتصاب.