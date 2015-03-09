الملك سلمان يلم شمل الأشقاء اليمنيين في مهمة «حوار الإنقاذ»

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بنقل رغبة فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعقد مؤتمر الحوار اليمني، تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي بمدينة الرياض، إلى إخوانه قادة دول مجلس التعاون، وقد أبدت دول المجلس ترحيبها واستجابتها لطلب فخامة الرئيس اليمني بعقد المؤتمر، وأن تتولى أمانة المجلس وضع كافة الترتيبات اللازمة لذلك.

الرئيس هادي في رسالة للملك: نناشدكم الخروج باليمن إلى بر الأمان

وجاء في بيان من الديوان الملكي أن خادم الحرمين تلقى رسالة من أخيه فخامة الرئيس اليمني يناشد فيه إخوته في مجلس التعاون باستمرار دورهم البناء لخروج باليمن إلى بر الأمان.

القادة الخليجيون باركوا «تلبية النداء» تحت مظلة أمانة دول التعاون

من جانب آخر استقبل خادم الحرمين في مكتبه بقصر اليمامة أمس وزير الاقتصاد والطاقة الألماني نائب المستشارة الاتحادية زيجمر جابريال.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وألمانيا في مختلف المجالات، وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما جرى بحث عدد من الموضوعات، ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك تلقى خادم الحرمين رسالة خطية من الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي.