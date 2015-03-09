طرح دواء يعالج الكبد الفيروسي سي خلال «دوفات»

نيابة عن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية ورئيس هيئة الصحة في دبي، افتتح المهندس عيسى الميدور، مدير عام هيئة الصحة في دبي، صباح أمس الدورة العشرين لمؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا - دوفات 2015 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور العديد من كبار المسؤولين ورؤساء الوفود المشاركة وعدد من مديري الدوائر المحلية والشخصيات العالمية.

وعلى هامش مؤتمر ومعرض دبي العالمي للصيدلة والتكنولوجيا دوفات طرحت شركة ابقي أمس، علاجا جذريا ناجعا لمرض التهاب الكبد الفيروسي «سي» الذي سيخلص المرضى من المعاناة والمتاعب التي رافقتهم لسنوات.

وقال ممثلو الشركة بأن العلاج سيكون متوفرا في السوق المحلية خلال أسبوعين الى ثلاثة أسابيع، مشيرين الى أن الدواء الجديد عبارة عن حبوب تؤخذ حبتان صباحا وحبة مساء لمدة ثلاثة اشهر بعدها يتخلص المريض نهائيا من المرض.

وتبلغ كلفة علاج المريض الواحد حوالي 400 ألف درهم ويصرف مجانا للمواطنين في كافة المستشفيات الحكومية بموجب قوانين الدولة التي تعطي المواطن الحق في العلاج المجاني في كل المستشفيات الحكومية، كما أنه لا يغطى من قبل معظم شركات التأمين.

دواء للسكري

من جهتها أعلنت شركة لليلى العالمية أن دواء (Trulicity)، الحقن الأسبوعية التي تحسن ضبط سكر الدم لدى مرضى الداء السكري من النمط الثاني، سيكون متوفرا في السوق المحلية بعد عشرة أيام من تاريخ اليوم.

ويعد الدواء الجديد أحد أفراد صنف جديد من الأدوية تسمى (ناهضات GLP-1)، والتي تحفز البنكرياس لتصنيع أنسولين إضافي بعد وجبات الطعام. وقد حصل الدواء على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية بعد ست دراسات شملت 3،342 مريضا، أظهرت تحسنا في ضبط مستوى سكر الدم.

علاج إيبولا

كما شهد المعرض أيضا طرح دواء بيتادين لعلاج فيروس إيبولا، بعد أن أظهر فعالية ممتازة لإبادة الفيروس وذلك بعد 15 ثانية فقط من التعرض للبيتاين . وقال ممثلو شركة ميدفارما ان العقار الجديد أثبت قدرة عالية على محاربة تفشي المرض وعلى تخفيف خطر انتقاله من البشر.

وقال رامان سينغ رئيس الشركة في رد على سؤال «البيان» حول عدد الحالات المسجلة في منطقة الشرق الأوسط للمرض ودواعي تسجيله ترخيصه، قال لم يتم تسجيل أي حالة في منطقة الشرق الأوسط ولكن لدينا تعاون وثيق مع وزارة الصحة في دولة الإمارات كونها من اكبر الدول التي تهتم بالوقاية واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

جولة

واطلع الميدور خلال جولته في المعرض على أحدث الأجهزة والتقنيات الصيدلانية المستخدمة، والتي تقوم بعرضها شركات محلية وإقليمية وعالمية على مدار ثلاثة أيام بالإضافة إلى أبرز الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الطبية الحديثة، والبرامج الأكاديمية. وأبدى المهندس عيسى الميدور إعجابه بالنمو المستمر الذي يحققه مؤتمر ومعرض دوفات، وتمنى للجهة المنظمة للمؤتمر التوفيق والتطور المستمر.

وأكد الميدور عقب الجولة أن مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا – يعتبر في غاية الأهمية كونه يتناول قطاع الصيدلة الحيوي، ولأن عملية العلاج دائما تمر في عدة مراحل، ومن أهم مراحلها الوصفة الدوائية التي تأتي بعد التشخيص واستشارة الطبيب، ولا شك أن التقدم والتطور في الصناعة الدوائية يحدث نقلة نوعية في عملية العلاج وراحة المريض وهو من أهداف الحكومة الرشيدة وهيئة الصحة بدبي.

وأضاف: «يتميز دوفات هذا العام بالمشاركة الواسعة من الشركات المصنعة للأدوية وبمشاركة اجتماعية كبيرة جدا من خلال مشاركة المدارس، مما يعزز الوعي لدى الطلاب ولدى شريحة كبيرة جدا من المجتمع، ولا شك أن البرنامج العلمي للمؤتمر يعزز رفع كفاءة الكثير من المهتمين في الصناعات الدوائية».

فعاليات

قال الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة في هيئة الصحة، ورئيس مؤتمر دوفات: «نحرص من خلال مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا دوفات على أن نلقي الضوء على أهم المواضيع الراهنة في عالم الصيدلة. ويتضمن مؤتمر دوفات فعاليات عديدة للتعريف بآخر ما توصل إليه العاملون في مجال الصيدلة، في صورة ورش عمل وجلسات علمية وحلقات نقاش على مر ثلاثة أيام متواصلة».

فريق عمل

أصدر المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي قراراً إدارياً بتشكيل فريق عمل لدراسة أنظمة خدمات المتعاملين في الهيئة بهدف تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المتعاملين وتفوق مستوى توقعاتهم.

وأكد جاسم محمد العوضي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي بالهيئة، رئيس الفريق، أهمية هذا القرار الذي يهدف إلى دراسة أفضل الممارسات العالمية المعنية بخدمة المتعاملين والمتماشية مع طبيعة عمل الهيئة وتطبيق الأفضل منها لضمان استمرارية كفاءة خدمات المتعاملين وارتفاع نسبة رضاهم.