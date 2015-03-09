مصرع قائد القوات الخاصة البحرية ببنغازي في حادث مروري شرق ليبيا

لقي قائد القوات الخاصة البحرية بنغازي العقيد إبراهيم الفطماني، مساء أمس الأحد، حتفه إثر حادث مروري مُروّع عند منطقة التميمي الساحلية 100 كم غرب مدينة طُبرق شرق ليبيا.

وعلمت “بوابة الوسط” من مصادر عسكرية مُقرّبة من الفقيد الفطماني، أنَّ قائد القوات الخاصة البحرية بنغازي، كان مُتجهًا إلى مدينة طُبرق.

الجدير بالذكر أنَّ الفطماني كان يقود المعارك بمحور سوق الحوت، وسط البلاد في مدينة بنغازي، التي تشهد اشتباكات مُسلّحة بين قوات الجيش الليبي وشباب المناطق من جهة، وتنظيم “أنصار الشريعة” و”مجلس شورى ثوار بنغازي” من جهة أخرى.

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