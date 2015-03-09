أخصائى سمنة: الكرنب الأحمر يقى من الصداع والقلق والأنيميا

الكرنب الأحمر من أهم أنواع الخضراوات، والتى بدأ مؤخرا استخدامه فى العديد من أنواع الطعام والسلطات بشكل خاص.

يقدم الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة، والنحافة أهم الفوائد الغذائية، التى يمكن الحصول عليها من تناول الكرنب الأحمر وهى:

- يعمل على تهدئة الأعصاب نظرا لاحتوائه على عنصر البوتاسيوم، كما يحد من أعراض الصداع والقلق والتوتر، نظرا لاحتوائه على عدد كبير من المعادن الهامة لجسم الإنسان.

>- يحسن من أداء وكفاءة الجهاز العصبى، ويعمل على تقويته نظرا لاحتوائه على عنصر الماغنيسيوم.

>- يساعد على توسيع الشعب الهوائية، ويحسن عمل الجهاز التنفسى.

>- يساعد على رفع مناعة الجسم وتحصينه ضد الإصابة بالفيروسات لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سى.

>- يحتوى على نسبة عالية من حمض الفوليك، وبالتالى فهو يقى من الإصابة بالأنيميا وفقر الدم .

- يحتوى على نسبة عالية من عنصر الكالسيوم الهام فى بناء العظام والعضلات بالجسم.

>- يحسن كفاءة النظر والإبصار لاحتوائه على نسبه جيدة من فيتامين A والذى يعمل أيضا على رفع مناعة الجسم، ومقاومته للأمراض والعدوى.

وأضاف أن الكرنب الأحمر يعد خيارا جيدا لراغبى النحافة، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، التى تمنح شعروا بالشبع فى مقابل نسبة قليلة من السعرات الحرارية.

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