طالب بتجارة بنها يتعدى على عضو هيئة تدريس بعد ضبطه متلبسًا بالغش

تعدى طالب على أستاذ جامعي بكلية التجارة ببنها ضبطه متلبسا بالغش أثناء أداء الإمتحان .

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة ، وبالفحص تبين قيام الدكتور “محمد أحمد سلام 54 سنه” دكتور اقتصاد بالكلية ، بتقديم مذكرة للدكتور مصطفى شتا الاستاذ بالكليه مضمونها قيام الطالب “إسلام السيد إبراهيم 22 سنة” بالفرقه الثالثه بالكليه ، بالغش أثناء أداءه الامتحان ، وأثناء قيام الدكتور بالتوجه لمكتب عميد الكليه لتحرير محضر غش للطالب المذكور ، فوجئ بقيامه بالتعدى عليه بقطعه زجاج أحدثت إصابته بجرح بالوجه من الناحيه اليسرى وساعد اليد اليمنى على إثر سقوط الدكتور ارضا وحاول الطالب الهرب ، إلا أن أفراد الأمن تمكنوا من ضبطه وقاموا بتفتيشه وعثر بحوزته على قطعة من مخدر الحشيش وقطعه الزجاج التى تعدى بها على الدكتور .

بمواجهة الطالب المذكور أنكر مانسب إليه وأفاد ان الدكتور تعدى عليه بالسب والضرب وإحدث إصابته بخدوش بالرقبه والوجه وطلب تحويله للكشف الطبى واتهم الدكتور بالتعدى عليه بالضرب واحداث .إصابته

> بمواجهة الدكتور انكر ما قرره الطالب ،وكلفت اداره البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8644 جنح قسم بنها لسنه 2013 ، وجارى العرض على النيابة .