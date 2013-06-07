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طالب بتجارة بنها يتعدى على عضو هيئة تدريس بعد ضبطه متلبسًا بالغش

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طالب بتجارة بنها يتعدى على عضو هيئة تدريس بعد ضبطه متلبسًا بالغش طالب بتجارة بنها يتعدى على عضو هيئة تدريس بعد ضبطه متلبسًا بالغش

اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية

تعدى طالب على أستاذ جامعي بكلية التجارة ببنها ضبطه متلبسا بالغش أثناء أداء الإمتحان .

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة ، وبالفحص تبين قيام الدكتور “محمد أحمد سلام 54 سنه” دكتور بالكلية ، بتقديم مذكرة للدكتور مصطفى شتا الاستاذ بالكليه مضمونها قيام الطالب “إسلام السيد إبراهيم 22 سنة” بالفرقه الثالثه بالكليه ، بالغش أثناء أداءه الامتحان ، وأثناء قيام الدكتور بالتوجه لمكتب عميد الكليه لتحرير محضر غش للطالب المذكور ، فوجئ بقيامه بالتعدى عليه بقطعه زجاج أحدثت إصابته بجرح بالوجه من الناحيه اليسرى وساعد اليد اليمنى على إثر سقوط الدكتور ارضا وحاول الطالب الهرب ، إلا أن أفراد الأمن تمكنوا من ضبطه وقاموا بتفتيشه وعثر بحوزته على قطعة من مخدر الحشيش وقطعه الزجاج التى تعدى بها على الدكتور .

بمواجهة الطالب المذكور أنكر مانسب إليه وأفاد ان الدكتور تعدى عليه بالسب والضرب وإحدث إصابته بخدوش بالرقبه والوجه وطلب تحويله للكشف الطبى واتهم الدكتور بالتعدى عليه بالضرب واحداث .إصابته
> بمواجهة الدكتور انكر ما قرره الطالب ،وكلفت اداره البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8644 جنح قسم بنها لسنه 2013 ، وجارى العرض على النيابة .

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