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قائد الجيوش الأمريكية: تكثيف الضربات الجوية على العراق سيصب في صالح “داعش”

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قائد الجيوش الأمريكية: تكثيف الضربات الجوية على العراق سيصب في صالح “داعش” قائد الجيوش الأمريكية: تكثيف الضربات الجوية على العراق سيصب في صالح “داعش”

رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارتن ديمبسي

رأى قائد أركان الجيوش الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسي، أن تكثيف الضربات الجوية الموجهة من قبل قوات التحالف الدولي، على تنظيم (داعش) في العراق وسوريا، أمر خطأ.

وأفادت قناة “سكاي نيوز” اليوم، بأن ديمبسي دعا – خلال زيارته إلى حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول – إلى الاعتماد على “الصبر الاستراتيجي” في المواجهة مع هذا التنظيم.

وأضاف الجنرال الأمريكي أن إلقاء كميات كبيرة من القنابل على العراق ليس الحل، موضحًا في الوقت ذاته أن زيادة وتيرة الغارات ستزيد المخاطر على السكان المدنيين وستصب في مصلحة ما يروج له الجهاديون.

وتقوم حاملة الطائرات “شارل ديجول” بمهمة في مياه الخليج تستغرق ثمانية أسابيع في إطار التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق وسوريا.
> أ ش أ

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