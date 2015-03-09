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العثور على دانة مدفع بمرسى مطروح

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العثور على دانة مدفع بمرسى مطروح العثور على دانة مدفع بمرسى مطروح

ارشيفية

عثر أهالي منطقة الكيلو 8 شرق مدينة مرسى مطروح، مساء اليوم الأحد، على دانة مدفع من مخلفات الحرب العالمية الثانية ، وتم إخطار قوات الحماية المدنية .

تلقى مدير أمن مطروح اللواء العناني حمودة ، إخطارا بالعثور على جسم غريب بمنطقة الكيلو 8 شرق مرسى مطروح ، وانتقلت على الفور لمكان البلاغ قيادات المديرية وقوات الحماية المدنية والمفرقعات للمعاينة ، وتم عمل كردون أمني حول مكان البلاغ .

بالفحص تبين أن الجسم الذي تم العثور عليه عبارة عن دانة مدفع يرجح أن تكون من مخلفات الحرب العالمية الثانية ، وتم التحفظ عليها وتعيين الحراسة اللازمة عليها ، وأخطرت سرية الإزالة بالمنطقة العسكرية الغربية لرفعها والتعامل معها .

قامت قوات الحماية المدنية بتمشيط المنطقة والتأكد من خلوها من أية أجسام غريبة أخرى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة .
> أ ش أ

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