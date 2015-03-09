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نيتانياهو : إسرائيل لن تتنازل عن أراض للفلسطينيين ولن يكون هناك عمليات انسحاب

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نيتانياهو : إسرائيل لن تتنازل عن أراض للفلسطينيين ولن يكون هناك عمليات انسحاب نيتانياهو : إسرائيل لن تتنازل عن أراض للفلسطينيين ولن يكون هناك عمليات انسحاب

نيتانياهو، رئيس وزراء إسرائيل

أكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نيتانياهو أنه لن يتنازل عن أراض للفلسطينيين، بسبب المناخ الراهن فى منطقة الشرق الأوسط .

وذكرت / ايه بى سي نيوز/ الأمريكية أن نتيانياهو شدد فى بيان بهذا الصدد “أن أية أراض يتم إخلاؤها من جانب إسرائيل ستقع فى أيدى عناصر التطرف الإسلامي والمنظمات الإرهابية الأخرى التى تحظى بدعم من جانب إيران”.

وأكد نيتانياهو مجددا إن إسرائيل لن تقدم اية تنازلات أو انسحابات، فيما وصفت الشبكة الأمريكية هذا البيان بأنه يأتى فى إطار محاولة نيتانياهو استقطاب العناصر المتشددة داخل إسرائيل قبل الانتخابات التى من المقرر أن تجرى فى الأسبوع القادم.

أ ش أ

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