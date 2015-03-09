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رئيس جامعة الأزهر ينفي ماتردد عن تعطيل الدراسة بفرع الجامعة بأسيوط لمدة أسبوع

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رئيس جامعة الأزهر ينفي ماتردد عن تعطيل الدراسة بفرع الجامعة بأسيوط لمدة أسبوع رئيس جامعة الأزهر ينفي ماتردد عن تعطيل الدراسة بفرع الجامعة بأسيوط لمدة أسبوع

أرشيفية

نفى رئيس جامعة الأزهر الدكتور عبد الحي عزب ما تردد عن تعطيل الدراسة بفرع الجامعة في أسيوط لمدة أسبوع .

وأكد رئيس الجامعة – في بيان صحفي اليوم “الأحد” – أن ما يتردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار وبيانات بهذا الصدد عار تماما عن الصحة ، مشيرا إلى أن الدراسة مستمرة ومنتظمة من الغد وحتى نهاية الفصل الدراسي الثاني ، وأن ما يتردد في هذا الشأن هو محض شائعات .

وأضاف عزب أنه حينما اتصل به بعض العمداء ونائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط ، طالبهم باتخاذ اللازم بما يضمن الحفاظ على الأفراد والمؤسسة ، كما قام رئيس الجامعة بالاتصال بمدير أمن أسيوط واطمأن على هدوء الأحوال وإخلاء المكان ؛ مما علق به من هذا العبث الذي تحدثه تلك الجماعة الإرهابية .

وكانت إدارة جامعة الأزهر بأسيوط قد أخلت 5 مبانٍ من الطلاب بعد تفجير خبراء المفرقعات لقنبلة بدائية الصنع بكلية الشريعة والقانون، بعد التعامل معها بمدافع المياه .
> أ ش أ

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