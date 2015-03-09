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طائرتا استطلاع إسرائيليتان تخترقان الأجواء اللبنانية

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طائرتا استطلاع إسرائيليتان تخترقان الأجواء اللبنانية طائرتا استطلاع إسرائيليتان تخترقان الأجواء اللبنانية
أعلن الجيش اللبنانى أن طائرتى استطلاع إسرائيليتين اخترقتا الأجواء اللبنانية اليوم وأمس ، وأوضح بيان صادر عن قيادة الجيش اللبنانى مساء اليوم "الأحد" - أن طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلى اخترقت الليلة الماضية الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة بجنوب لبنان ، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق إقليم الخروب والجنوب ، من فوق بلدة رميش.

كما اخترقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية ، من فوق بلدة علما الشعب بجنوب لبنان ، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب من فوق بلدة الناقورة".
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