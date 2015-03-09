أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: لقاء خاص مع حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية .. ولاعب الفريق محمد الشرقاوى عقب مباراة الزمالك -
ستاد مصر: تحليل هدف الشرقية فى الزمالك من حيث صحته وتسلل اللاعب -
"صحة الإسماعيلية": علاج 12 ألف مريض ضمن حملة القضاء على فيروس "سي" -
عودة السياح الفرنسيين إلى موريتانيا بعد 10 سنوات من الغياب -
وزير الداخلية: كافة قطاعات الوزارة شاركت في مكافحة الإرهاب -
حظك اليوم برج الأسد الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

جماعة مراقبة: غارة على بئر نفط يديرها داعش فى سوريا ومقتل 30 شخصا

Google+ Print
جماعة مراقبة: غارة على بئر نفط يديرها داعش فى سوريا ومقتل 30 شخصا جماعة مراقبة: غارة على بئر نفط يديرها داعش فى سوريا ومقتل 30 شخصا
قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن غارة جوية شنها التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة فى سوريا أصابت مصفاة نفط يديرها تنظيم الدولة الإسلامية قرب الحدود مع تركيا أمس الأحد مما أدى إلى مقتل 30 شخصا.

وقال رامى عبد الرحمن الذى يدير المرصد إن من بين القتلى عمالا بالمصفاة ومتشددين من تنظيم الدولة الإسلامية. وتقع المصفاة المستهدفة شمال شرقى بلدة تل أبيض قرب الحدود التركية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365