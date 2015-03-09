جماعة مراقبة: غارة على بئر نفط يديرها داعش فى سوريا ومقتل 30 شخصا

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن غارة جوية شنها التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة فى سوريا أصابت مصفاة نفط يديرها تنظيم الدولة الإسلامية قرب الحدود مع تركيا أمس الأحد مما أدى إلى مقتل 30 شخصا.

وقال رامى عبد الرحمن الذى يدير المرصد إن من بين القتلى عمالا بالمصفاة ومتشددين من تنظيم الدولة الإسلامية. وتقع المصفاة المستهدفة شمال شرقى بلدة تل أبيض قرب الحدود التركية.

>