بالصور.. جولة النائب العام والفريق مميش ومحافظى الاسماعيلية وبورسعيد فى قناة السويس الجديدة

قام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس يرافقه المستشار هشام بركات النائب العام ومحافظى الاسماعيلية وبورسعيد بجولة تفقدية فى قناة السويس الجديدة قبل قليل برفقة عدد من رجال القضاء على رأسهم المستشار خالد محجوب قاضى محكمة الهروب من وادى النطرون.

وقام الفريق بشرح ميدانى للنائب العام عن العمل بالقناة ودخل من قناة الاتصال بالكيلو84 الى داخل القناة وسط حالة من الانبهار بين رجال النيابة والقضاء

> وتبادل الفريق والنائب العام التحية مع العاملين بالكراكات العاملة بالقناة الجديدة الذين هتفوا تحيا مصر ورفعوا أعلام مصر.