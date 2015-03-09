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رئيس الوزراء عن وفاة تلميذ السيدة زينب: سنحاسب كل من أخطأ ومصر دولة قانون

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رئيس الوزراء عن وفاة تلميذ السيدة زينب: سنحاسب كل من أخطأ ومصر دولة قانون رئيس الوزراء عن وفاة تلميذ السيدة زينب: سنحاسب كل من أخطأ ومصر دولة قانون

محلب

 

“ده واجب عليا وانا ماعملتش حاجة”.. هكذا بدأ المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء حديثه مع الطفلة “روجينا” الذي حلت ضيفة على برنامج “يحدث في ” الذي يذاع على فضائية “إم بي سي مصر2″ الأحد، بعد عودتها من رحلة علاج في ألمانيا، إثر فقأ إحدى عينيها بعد سقوط لوح زجاجي عليها بمدرستها.

وأضاف “محلب” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، “أنا سعيد أن رجعتي بخير، وإن شاء الله ربنا هيتم شفاكي”، مؤكداً على ضرورة تغيير كيفية التعامل مع التلاميذ في المدارس، موضحاً أن تسعى بالفعل في تطبيق هذا.

وعن وفاة الطفل “إسلام” الذي لقى مصرعه اليوم على يد مدرسه بمدرسة “شهداء بورسعيد” بالسيدة زينب، قال “محلب” مصر دولة قانون، و”مافيش حاجة بتعدي”، وهناك حساب لكل من أخطأ سواء كان الخطأ مهني، أو ناتج عن إهمال، أو حتى عن قصد.

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