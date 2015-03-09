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حظك اليوم لبرج الحوت اليوم الاثنين 2015/3/9

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حظك اليوم لبرج الحوت اليوم الاثنين 2015/3/9 حظك اليوم لبرج الحوت اليوم الاثنين 2015/3/9
يحب أصحاب اللون الأخضر المائى، كما يبحث أصحاب هذا البرج عن الحق والصدق والإخلاص فى الحب على أكمل وجه وبما لا يدع مجالاً للشك. وتتوقع خبيرة الأبراج هالة عمر ليوم الاثنين أن يتمتع أصحاب برج الحوت برغبة فى التصرف بحكمة وشفقة ومسئولية وقبول الإنسانية بالكامل بلا حقد أو تمييز.

توقعات ماجى فرح ليوم الاثنين 9 مارس 2015 لمواليد برج الحوت


>مصيره مجهول لكنه من المحظوظين فى عام 2015 وها يحقق إنجازات لكن لازم تكن مرنًا وتتعامل بليونة مع المواقف المختلفة وبدون تعنت لكن فى شهر أغسطس هناك بشرى ومفاجآت لمواليد الحوت.

توقعات كارمن شماس لأصحاب برج الحوت لعام 2015


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مهنيًا:


>تتوقع كارمن شماس بأنه من الناحية المهنية تعد سنة 2015 لمواليد الحوت ستزخر بالكثير من النجاح والازدهار، فقد يكسب مواليد الحوت الكثير من الخبرة فى حياته المهنية بسبب تعاطيه مع مواقف ومشاكل متنوعة فى العمل، حيث يمكن أن تقسم سنة 2015 لمواليد الحوت إلى قسمين النصف الأول هو فترة الازدهار وتحقيق النجاح، والنصف الثانى يتطلب منهم العمل الجاد والمثابرة للنجاح.

عاطفيًا:


>على المستوى العاطفى يفتح لك شهر مارس دورة عاطفية جيدة ومناسبة تلتقى خلالها الحب أو تسوى مسألة عالقة.

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مصر 365

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