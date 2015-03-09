بالصورة .. ضبط تشكيل عصابي يتخصص في التزوير والتزييف بقنا‎

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن قنا تحت اشراف اللواء عادل عبد العظيم ايوب مدير الامن قامت وحدة مباحث قسم قنا من ضبط كل من

1_ عبد الرحمن احمد محمد عثمان سن 52 موظف بمديرية التنظيم والادارة فى قنا ومقيم دائرة قسم قنا

2_ محمد احمد محمد عثمان سن 41 اخصائى تكنولوجيا بمديرية التربية والتعليم وهو شقيق الاول حيث قاما بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وطوابع البريد ومستندات اخرى منسوب صدورها لمصالح حكومية مزيلة بخاتم شعار الجمهورية تم ضبطهما وبحوزتهما الاتى : -

عدد 10130 طابع حكومى خدمات تعليمية فئة 10 جنية

عدد 6370 طابع حكومى صندوق تامين الاسرة فئة 20 جنية

عدد 1732 طابع حكومى صندوق تامين الاسرة فئة 50

عدد 1593 طابع حكومى جامعة جنوب الوادى فئة 10

عدد 1076 طابع حكومى خدمات تعليمية فئة 5 جنية

عدد 858 طابع نقابة المحامين فئة 20 جنية

عدد 192 طابع نقابة المحامين فئة 5 جنية

عدد 72 طابع حكومى خدمات تعليمية فئة 25 جنية

عدد 2 جهاز كمبيوتر

عدد 2 طابعة الوان ليزر

عدد 1 ماسح ضوئى

عدد 1 جهاز لاب توب

عدد 1 هارد كومبيوتر يحتوى على كافة اختام شعار الجمهورية الخاصة بكافة المصالح الحكومية الجدير بالذكر ان قيمة تلك الطوابع 330385 جنية

وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهما والعرض على النيابة