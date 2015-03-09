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اتفاقية بين "التضامن الاجتماعى" و"الأمم المتحدة" لمكافحة عمالة الأطفال

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اتفاقية بين "التضامن الاجتماعى" و"الأمم المتحدة" لمكافحة عمالة الأطفال اتفاقية بين "التضامن الاجتماعى" و"الأمم المتحدة" لمكافحة عمالة الأطفال
تشهد وزارة التضامن الاجتماعى توقيع اتفاقية تفاهم بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة، الاثنين، بشأن تنفيذ مشروع "مكافحة عمالة الأطفال من خلال التعليم".

ويأتى المشروع بدعم لبرنامج الأغذية العالمى من الاتحاد الأوروبى بمبلغ 60 مليون يورو، وسيوفر البرنامج وجبات مدرسية وحصص غذائية شهرية لأكثر من 100,000 طفل فى إطار هذه الشراكة.

وتمثل تلك المساعدات الغذائية التى تقدم للطلاب حافزاً قوياً يشجع الأسر على إلحاق أطفالهم بالتعليم وإبقائهم بالمدارس وعدم إرسالهم لسوق العمل.

ويهدف المشروع إلى تدريب نحو 50 ألف ربة منزل من أمهات الأطفال المستهدفين من المشروع على مهارات تصميم وتنفيذ وإدارة المشروعات الصغيرة كما يساعد المشروع 10.000 أم منهم على الحصول على قروض متناهية الصغر.

وستقوم وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى وممثلى المجتمع المدنى بتوفير الدعم الفنى اللازم ومتابعة عملية توفير القروض للمستفيدين بهدف مساعدتهم على البدء فى تنفيذ مشروعاتهم، وذلك لضمان استدامة حزمة التدخلات التى يتبناها المشروع لضمان حماية الأطفال من الخروج لسوق العمل.

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