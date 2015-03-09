أحلام تطلق "ابتحداك".. من قطر

تطلق الفنانة أحلام ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان "ابتحداك" في الأسواق الخليجية والعربية، من خلال مؤتمر صحفي تعقده الشركة المنتجة للألبوم الخميس 19 مارس الجاري في الدوحة.

والألبوم باكورة أعمالها الغنائية مع شركة الإنتاج الفني بلاتنيوم ريكورد التابعة لمجموعة mbc.

ويتضمن ألبوم "ابتحداك" 10 أغاني، تتعاون فيها أحلام مع أبرز الأسماء في عالم الشعر والتلحين في الخليج والعالم العربي، ومنهم الملحن الكبير طلال.

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