بالفيديو: كريستيانو رونالدو يرقص ببراعة

أثبت نجم كرة القدم البرتغالي Cristiano Ronaldo، إحترافه الرقص خلال إطلاقة خطه الجديد لأحذيته الجديدة التي تحمل اسمه "CR7".

ورقص مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، في الإعلان لمدة أقل من دقيقة برشاقة مميزة تذكرنا بالنجم العالمي الراحل مايكل جاكسون .

وأدى Cristiano الإعلان بنفسه كي يثبت أن أحذيته تتمتع بمرونة ومتانة وجودة فائقة.

يذكر أن Cristiano Ronaldo قد انفصل مؤخراً عن صديقته عارضة الأزياء Irina Shayk التي لم تحضر تكريمه ونيله جائزة أفضل لاعب في حفل توزيع جوائز FIFA Ballon d'Or .

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