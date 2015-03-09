إصابة 5 فى تصادم مقطورتين بقوص على طريق أسيوط الزراعى

أصيب 5 أشخاص فى تصادم مقطورتين بالطريق الزراعى، مساء اليوم الأحد، أمام قرية الكلاسية التابعة لمركز قوص.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم مدير أمن قنا، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين مقطورتين بالطريق الزراعى أمام قرية الكلاسية التابعه لمركز قوص، وانتقلت 3 سيارات إسعاف تحت إشراف الدكتور خالد يوسف ،مدير مرفق إسعاف قنا، وتبين إصابة كلا من (عبدالله مصطفى مسعود 24 سنة و يوسف عاشور يوسف 27 سنة و موسى محمد موسى 20 سنة وعلاء أحمد بكرى 46 سنة وعمر حسنى محمد 16 سنة ).

تم نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزى ومنها إلى مستشفى الأقصر الدولى، وجار رفع آثار الحادث لتسيير الطريق، وتحرير محضر بالواقعة عقب رفع تقرير من البحث الجنائى عن التصادم.