د.خالد عمارة يكتب: ما هو التهاب الأوتار

الأوتار هى التى تصل بين العضلات والعظام، حيث إن العضلات حين تنقبض تنتقل الحركة إلى الأوتار التى تمسك بالعظام وتنقل الحركة إليها. وتتكون الأوتار من ألياف كولاجينية، والتهاب الأوتار يكون عبارة عن زيادة فى الدورة الدموية مع ورم بالأنسجة نتيجة تسرب الخلايا المسئولة عن الجهاز المناعى والدفاع عن الجسم إلى الأنسجة ويصحبها بروتينات المناعة.

والتهاب الأوتار يمكن أن يكون نتيجة الاستعمال المتكرر لمفصل بطريقة خطأ أو تكرار أوضاع خاطئة لمدة طويلة، أو بسبب ممارسة الرياضة دون إحماء ودون تليين وإعداد جيد للعضلات والمفاصل، أو نتيجة إصابة قديمة أو بسبب بعض الأمراض الروماتيزمية مثل الروماتويد أو أشباه الروماتويد أو الذئبة الحمراء أو تصلب المفاصل..إلخ حيث يهاجم الجهاز المناعى للجسم أنسجة الجسم نفسها، ويرسل بروتينات لمهاجمتها مما يسبب حدوث التهاب.

من الأسباب الأخرى الاحتكاك المستمر أو الأحمال الزائدة مثل زيادة الوزن فى التهاب أوتار الكعب.

ويجب فحص المريض طبيا وعمل أشعات وتحاليل لتقييم حالة الأوتار وحالة المفصل وأيضًا لتحديد سبب الالتهابات ثم وضع خطة العلاج.

والعلاج فى الحالات البسيطة يمكن أن يكون بالأدوية المضادة للالتهابات مع تقليل الوزن وتقليل الاحتكاك، ويمكن أيضا عمل جلسات الطب الطبيعى وإعادة التأهيل، كما يجب علاج الأسباب مثل التسخين والإحماء الجيد قبل ممارسة الرياضة أو لبس أحذية مناسبة أو علاج الأمراض الروماتيزمية..إلخ من الأسباب.

أما الحالات المتقدمة فيمكن علاجها بحقن تركيز الصفائح الدموية أو الخلايا الجذعية ويجب أن يتم هذا فى تعقيم كامل، تحت مخدر عام، وباستعمال جهاز التوجيه الإشعاعى لضمان الحقن فى المكان الصحيح وبالطريقة الصحيحة.

فى حالة حدوث مضاعفات للالتهابات مثل أن يهمل المريض فى العلاج إلى أن يحدث قطع فى الأوتار، فهنا يجب التدخل الجراحى لإصلاح القطع ويمكن هنا أن يتم العلاج بالمنظار الجراحى أو الجراحة مفتوحة ويتحدد هذا بتقييم الأوتار بأشعة الرنين المغناطيسى.

ومن الأخطاء الشائعة استعمال حقن الكورتيزون الموضعى لعلاج التهاب الأوتار حيث إنها مضاد قوى للالتهابات ينتج عنه تحسن شديد وسريع فى الأعراض لكن بعدها يحدث تدهور سريع فى الحالة مع زيادة احتمال حدوث مضاعفات مثل قطع الوتر أو التهاب صديدى أو تلوث..إلخ من مضاعفات الكورتيزون.