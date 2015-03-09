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تعليم الجيزة: لجنة للتحقيق فى وفاة طالب مدرسة كرداسة التجريبية

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تعليم الجيزة: لجنة للتحقيق فى وفاة طالب مدرسة كرداسة التجريبية تعليم الجيزة: لجنة للتحقيق فى وفاة طالب مدرسة كرداسة التجريبية
قالت الدكتورة بثينة كشك مديرة مديرية التربية بمحافظة الجيزة، إنه تم تكوين لجنة سترسل غدا الاثنين إلى مدرسة كرداسة التجريبية اللغات، للتحقيق فى وفاة الطالب أحمد إسماعيل ربيع بالصف الثالث الابتدائى الذى كان محتجزا بمستشفى الدمرداش للعلاج من إصابته بحروق شديدة نتيجة لمسه محول كهرباء بغرفة ضغط عال أمام المدرسة الفترة الماضية.

وأضافت مديرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أنه سيتم بحث صرف التأمين المقرر صرفه للطالب، بالإضافة إلى مطالبة وزارة الكهرباء بصرف تأمين باعتبارها مسئولة فى هذا الجانب لتركها غرفة التيار الكهربائى مفتوحة دون باب.

وأشارت مديرة المديرية إلى أن غرفة التيار الكهربائى تبعد عن المدرسة حوالى 150 مترا، وتم خلال الأيام القليلة الماضية إغلاق غرفة التيار وذلك بعد إصابة الطالب أحمد.

بالصور.. وفاة "تلميذ ابتدائى" بمدرسة كرداسة التجريبية للغات متأثرا بإصابته بحروق

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