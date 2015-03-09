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وزير الإسكان: مرحلة جديدة من مشروع "بيت الوطن" عقب المؤتمر الاقتصادى

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وزير الإسكان: مرحلة جديدة من مشروع "بيت الوطن" عقب المؤتمر الاقتصادى وزير الإسكان: مرحلة جديدة من مشروع "بيت الوطن" عقب المؤتمر الاقتصادى
كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن أنه سيتم طرح مرحلة جديدة لمشروع بيت وطن للمصريين بالخارج عقب المؤتمر الاقتصادى، وذلك نظرا للإقبال الكبير الذى شهدته المرحلة الثانية من المصريين بالخارج على حجز الأراضى.

واعترف وزير الإسكان فى تصريحات تليفزيونية بوجود مشاكل وأخطاء فى عملية تسجيل حوالات المصريين بالخارج، مشيرا إلى أن عملية تسجيل الحوالات وحجز القطاع توقفت لمدة 4 أيام، وذلك بسبب أنه تم اكتشاف أن هناك بعض الحوالات وصلت متأخرة رغم إرسالها من المواطنين فى وقت مبكر من فتح باب الحجز.


>الإسكان تعتذر للمصريين بالخارج عن تأخير تسجيل الحوالات بالموقع الإلكترونى
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