مقتل شاب على يد 3 مجهولين أثناء تواجده مع فتاة بكورنيش أسوان

لفظ شاب مساء اليوم الأحد أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بجروح متفرقة، إثر قيام 3 مجهولين بتسديد طعنات متعددة له، أثناء تواجده مع فتاة بكورنيش مدينة أسوان.

تلقى اللواء محمد مصطفى عبد العال مدير أمن أسوان، إخطارًا من العميد أسعد الذكير مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بوفاة "حسام.ك.ع" 22 سنة، طالب بكلية الدراسات الإسلامية بأسوان، ومقمى مركز نجع حمادى، بعد قيام ثلاثة مجهولين بتسديد طعنات متعددة له، أثناء تواجده مع فتاة بكورنيش مدينة أسوان، أمام مركز الأورام بأسوان.

وتكثف إدارة البحث الجنائى، جهودها برئاسة العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث مديرية أمن أسوان، جهودها لضبط الجناة وكشف ملابسات الواقعة.

وفاة ربة منزل وإصابة ابنتها أشعل سائق "توك توك" النيران فيها بنصر النوبة