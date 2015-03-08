موجز الصحافة المحلية: "قنابل الإرهاب تقترب من منزل وزير الداخلية"

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، وكان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "قنابل الإرهاب تقترب من منزل وزير الداخلية" وتفاصيل اكتشاف عبوة هيكلية بجوار منزل وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، إضافة إلى رصد العمليات الإرهابية التى أدت إلى سقوط قتيل و8 مصابين فى الإسكندرية ووقوع انفجارين بالمنوفية، واستهداف 3 سيارات فى مساكن ضباط الشرطة بمدينة نصر كما تتابع الجريدة استعدادات الحكومة ورجال الأعمال للمؤتمر الاقتصادى، الذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ، حيث استعدت مصر بـ36 مشروعا سيتم عرضها أمام المؤتمر الاقتصادى بـ60 مليار دولار.

وقالت جريدة "الأهرام" إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أهمية البناء على الروابط التاريخية التى تجمع مصر بدول القارة الأفريقية لتعزيز التعاون والتغلب على التحديات المشتركة، خاصةً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أهمية استعادة روح التضامن الأفريقى للتعامل مع تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه الشعوب الأفريقية، وذلك من خلال تفعيل آليات التكامل والاندماج الإقليمى، وأشار الرئيس خلال لقائه بالسفراء الأفارقة المعتمدين فى مصر أمس إلى دور "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" فى دفع جهود التنمية فى الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر ستستضيف خلال العام الجارى قمة التكتلات الثلاثة (الكوميسا - السادك - تجمع شرق إفريقيا) لإطلاق منطقة تجارة حرة تضم ستا وعشرين دولة أفريقية.

ونشرت جريدة "الأخبار" مطالبة الإمام الاكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر بضرورةَ توحُّد العرب فى مواجهة التنظيمات الإرهابية، مؤكدا أن ذلك أصبح ضرورةً ملحَّةً وأمرًا مُهمًّا فى هذه الأوقات العصيبة التى تمرُّ بها الأمة.. جاء ذلك خلال استقباله أمس سعد الحريري، والوفد المرافق له.

وكشفت جريدة "المصرى اليوم" عن تجاهل الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، ومرافقوه، شخصاً متسولاً نائماً على الرصيف، أثناء جولة المحافظ فى موقف أحمد حلمى، عصر الأحد، حيث لم يعيروه أى اهتمام،وتجمع عشرات الباعة من أسواق أحمد حلمى ورمسيس والترجمان لمقابلة المحافظ أثناء تفقده استكمال أعمال إنشاء سوق أحمد حلمى الجديد، إلا أن قوات الأمن منعتهم من مقابلته، وطالبتهم بالخروج من الموقف، قبل وصول "سعيد" بدقائق قليلة.

وأبرزت جريدة "الشروق" فى صدر فحتها الأولى القرار الذى أصدرتة وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى بإقاف الترخيص الصادر لهيئة الإغاثة الإسلامية الدولية عن العمل بجمهورية مصر العربية نظراً لقيامها بتنفيذ أنشطة غير مدرجة بالتصريح الممنوح لها.

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