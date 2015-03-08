النمسا : فقدان الاتصال بعمال في ليبيا

قالت وزارة الخارجية النمساوية إنها فقدت الاتصال بـ9 أجانب يعملون لصالح شركة فاوس النمساوية للخدمات النفطية والذين اختطفهم “تنظيم الدولة” في ليبيا.

وأوضح مسؤول نمساوي، ميشائيل لينهارت، أنه “لا يوجد حاليا علامة على حياة ولا دليل على وفاة العمال، ومن بينهم نمساويا وتشيكيا و7 مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي”.

واستعادت فرق الأمن الموقع، الجمعة، في أعقاب الهجوم على حقل الغاني للنفط.

وألقى لينهارت في بيان، الأحد، باللائمة في الهجوم على المنتمين لتنظيم الدولة في سرت القريبة، والمعروف “أنهم كانوا وراء الإعدام الوحشي لمجموعة من المسيحيين المصريين في وقت سابق”.

وقال إن النمسا على تواصل مع السلطات الليبية ومع “كافة الدول والمنظمات الصديقة التي لديها خبرة خاصة في هذه المنطقة”.