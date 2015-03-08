داعش يعدم 3 ضباط طيارين كبار من حقبة صدام حسين فى الموصل

ذكر سكان محليون اليوم الأحد أن تنظيم "داعش" نفذ حكم الاعدام رميا بالرصاص بحق 3 من كبار الضباط الطيارين فى سلاح الجو العراقى فى حقبة الرئيس العراقى الراحل صدام حسين غربى مدينة الموصل 400 كم شمالى بغداد.

وقال سكان من المدينة: "نفذ تنظيم اليوم حكم الاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة طيارين برتبة عميد فى سلاح الجو العراقى خلال حقبة الرئيس العراقى الراحل صدام حسين فى قرية أسكى موصل بعد اعتقالهم الأسبوع الماضى من منازلهم فى ناحية بادوش غربى الموصل ووصلت جثثهم إلى دائرة الطب العدلى بالموصل".