بالصور.. وفاة "تلميذ ابتدائى" بمدرسة كرداسة التجريبية للغات متأثرا بإصابته بحروق

توفى منذ قليل الطالب أحمد إسماعيل ربيع بالصف السادس الابتدائى بمدرسة كرداسة التجريبية اللغات، حيث كان محتجزا بمستشفى الدمرداش للعلاج من إصابته بحروق شديدة نتيجة لمسه محول كهرباء بغرفة ضغط عال أمام المدرسة.

كانت المدرسة سمحت للطلاب يوم الثلاثاء الماضى بالخروج مبكرا قبل الموعد الرسمى للخروج الذى يصل فيه أهالى الطلاب لاصطحاب أبنائهم، مما دفع الطلاب للعب ولمس الطالب المحول أثناء اللهو، مما أدى لإصابته بحروق ونقله إلى مستشفى الدمرداش، وكانت نسبة إصابته 60 %.



>صورة التلميذ المتوفى خلال تواجده بمستشفى الدمرداش



> آثار الحريق الذى تعرض له تلميذ مدرسة كرداسة التجريبية لغات



>الإهمال بمدرسة كرداسة التجريبية والسماح للتلاميذ بالخروج قبل الوقت المحدد



>مستخرج لوفاة التلميذ من مستشفى الدمرداش



> محول كهرباء الضغط العالى الذى تسبب فى وفاة تلميذ مدرسة كرداسة التجريبية



>حذاء التلميذ والتى شيرت الخاص به بعد إصابته بحريق أمام المدرسة



>صورة للتلميذ المتوفى



>المحول الكهربائى الذى لامسه التلميذ وأدى لوفاته



> نسبة إصابة التلميذ 60% من محول الكهرباء

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