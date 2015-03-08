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حزب الوفد يقرر تشكيل لجنة بشأن العملية الانتخابية والقوانين المنظمه لها‎

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حزب الوفد يقرر تشكيل لجنة بشأن العملية الانتخابية والقوانين المنظمه لها‎ حزب الوفد يقرر تشكيل لجنة بشأن العملية الانتخابية والقوانين المنظمه لها‎

صورة من اجتماع الهيئة العليا للوفد

قررت الهيئة العليا لحزب الوفد فى اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد تشكيل لجنة من رجال القانون والدستور وأعضاء مجلس الشعب السابقين تكون مهمتها تلقى اقتراحات رؤساء اللجان ومرشحى الوفد بالمحافظات المتعلقة بالعملية الانتخابية وقوانين الانتخابات المنظمة لها وكذلك تلقى الاقتراحات فى هذا الخصوص من أعضاء الهيئة العليا.

كما تقرر أن يكون تلقى هذه الاقتراحات خلال ثمانية أيام من تاريخه ، وعلى ضوء ما سلف تقدم اللجنة رؤيتها بالنسبة للقوانين المتعلقة بالانتخابات خلال ثمانية أيام لإصدار بيان يتضمن رؤية حزب الوفد السياسية والدستورية بالنسبة لهذه القوانين.

وتضم هذه اللجنة المستشار بهاء الدين ابو شقه ، د. عبد السند يمامه ،أحمد عوده ، فؤاد بدراوى ، عادل بكار ،ياسين تاج الدين، المستشار بهجت الحسامى ،طلعت السويدى ،محمد عبد العليم داود ،محمد مبروك ،ليلى أبو إسماعيل ،المهندس شريف بهجت كما تقرر أن يكون أيمن عبد العال مقررا عاما للجنة

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