أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: لقاء خاص مع حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية .. ولاعب الفريق محمد الشرقاوى عقب مباراة الزمالك -
ستاد مصر: تحليل هدف الشرقية فى الزمالك من حيث صحته وتسلل اللاعب -
"صحة الإسماعيلية": علاج 12 ألف مريض ضمن حملة القضاء على فيروس "سي" -
عودة السياح الفرنسيين إلى موريتانيا بعد 10 سنوات من الغياب -
وزير الداخلية: كافة قطاعات الوزارة شاركت في مكافحة الإرهاب -
حظك اليوم برج الأسد الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير الثقافة : الإخوان خططوا للاستيلاء على وثائق التاريخ المصري التي تدينهم

Google+ Print
وزير الثقافة : الإخوان خططوا للاستيلاء على وثائق التاريخ المصري التي تدينهم وزير الثقافة : الإخوان خططوا للاستيلاء على وثائق التاريخ المصري التي تدينهم

عبد الواحد النبوي وزير الثقافة

 

قال الدكتور عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة، “تلقيت اتصال من رئيس الوزراء قبل حلف اليمين بيومين”.

وأضاف خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل فوجئت بتكليفي بمنصب وزير الثقافة واعتقدت أن سبب استدعاء رئيس الوزراء لي لمناقشة ملف دار الوثائق القومية ، وتابع قائلا أتمنى أن أجعل من وزارة الثقافة وقطاعاتها قوى مضافة للدولة في هذه المرحلة الحساسة.

وأكد أنه يسعى لتطوير آلية عمل إدارة الوزارة والاستفادة من التكنولوجيا.

وقال إن الجهاز الاداري لوزارة الثقافة يحتاج إلى إعادة نظر ومهمتنا تسهيل الطريق للمبدع وخلال أشهر سنتحول إلى النظام الرقمي ، مشيرا إلى أنه تواصل مع وزير الاتصالات وسنعقد اجتماع لبحث آليات التحول الرقمي. مؤكدا أن هدف الوزارة بمختلف قطاعاتها الحفاظ على الهوية المصرية.

وأضاف لدينا 40 ألف موظف في وزارة الثقافة” موضحا أنه سيعمل على توفير آلية لتقييم أنشطة الوزارة وفعالياتها عن طريق تكنولوجيا المعلومات.

وقال إن تأهيل الفرد ثقافيا هدف أساسي ونسعى من خلال قصور الثقافة أن نصل إلى كل قرى ونجوع ،موضحا أنه سيتم الانطلاق إلى القرى بقوافل تحت عنوان “أهالينا” في القرى وأنه هناك 1980 قرية مستهدفة لإطلاق قوافل ثقافية إليها وسيتم المتابعة من خلال قصور الثقافة بالإقليم.

وقال إن القوافل تنطلق بالتنسيق مع وزارة الشباب تحت إشراف رئاسة الجمهورية.

وحول التنسيق بين الوزارة والأزهر قال وزير الثقافة “ندرك جميعا قيمة ومكانة الأزهر في العالم أجمع ولا تعارض أو تصادم بين الثقافة والتدين الصحيح، وتوجد بروتوكولات بين وزارة الأوقاف والثقافة والمطلوب تدعيم تعاون الأزهر والثقافة ، موضح أن ذلك التعاون يدعم الدولة المصرية ويزيدها قوة، مؤكدا أن الأزهر لا يبدي رأي إلا إذا طلب منه.

وحول أولوياته خلال الفترة المقبلة، قال وزير الثقافة إنه عقد اجتماع مع قيادات الوزارة للاطلاع على ملفات الوزارة وبداية الانطلاق من المدارس الابتدائية ومراكز الشباب.

وقال لا أنكر أن هناك قطاعات بالوزارة تعمل بنصف طاقتها وهدفي الاستفادة من كافة الجهود والطاقات البشرية بالوزارة.

وتابع قائلا لدينا أكثر من 600 مبدع بالوزارة وسنكثف ورش العمل بقصور الثقافة للاستفادة من الشباب.

وحول دور الوزارة الدولي، قال وزير الثقافة كنت قريبا في زيارة لبوروندي وطالبت وزير الثقافة السابق بافتتاح مراكز ثقافية في أفريقيا، وبالتنسيق مع الخارجية سأسعى للتوسع في افتتاح مراكز ثقافية بأفريقيا ودول حوض النيل.

وأكد أنه لابد من خلق رأي عام وتوعية الجمهور ضد الفن الهابط، كما أن هناك قطاعات بالوزارة تنفق مخصصاتها المالية وسأقوم بالاستفادة من هذه المخصصات في قطاعات أخرى.

كما أوضح أن دور الوزارة تقديم التسهيلات اللازمة للمنتجن وتشجيع صناعة السينما والفن الجاد، مشيرا إلى أن القطاع الخاص له دور مهم في الإنتاج السينمائي خصوصا مع وجود البيروقراطية في الجهاز الإداري للدولة.

وحول ما تعرض له فترة عهد حكم الإخوان، أثناء رئاسته لدار الكتب والوثائق، قال عبدالواحد النبوي إن وزير الثقافة الإخواني بعد أن استمع لرؤيتي حول تطوير دار الوثائق أصدر قرارا بإقالتي.

وتابع الإخوان كانوا يخططون للاستيلاء على وثائق التاريخ المصري الحديث التي تدينهم خلال الـ80 عاما الماضية ورفضت ذلك.

وأكد أن دار الكتب تضم كتب ووثائق تدين الإخوان وتكشف مخططاتهم.

وقال إن وزارة الثقافة ليس لديها صلاحية منع أو مصادرة كتب، وإن الضمير الوطني لدور النشر المختلفة هو الذي يحكم ما يتم نشره والمصادرة ليست الحل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: لقاء خاص مع حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية .. ولاعب الفريق محمد الشرقاوى عقب مباراة الزمالك

ستاد مصر: لقاء خاص مع حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية .. ولاعب الفريق محمد الشرقاوى عقب مباراة الزمالك

ستاد مصر: تحليل هدف الشرقية فى الزمالك من حيث صحته وتسلل اللاعب

ستاد مصر: تحليل هدف الشرقية فى الزمالك من حيث صحته وتسلل اللاعب

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها