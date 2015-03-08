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حبوب منع الحمل علاج لتنظيم الدورة الشهرية

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حبوب منع الحمل علاج لتنظيم الدورة الشهرية حبوب منع الحمل علاج لتنظيم الدورة الشهرية
حبوب منع الحمل، من الأدوية التى تستخدمها الكثير من السيدات لتحديد النسل، أو منع الحمل لفترة معينة، لكن وُجد أن لها استخدامات أخرى.

وفى هذا السياق يوضح الدكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد أن حبوب منع الحمل لها استخدامات أخرى فى بعض الحالات، فبالنسبة للحالات التى تعانى من تكيس المبايض أو ضمور بالمبيض، فقد تستخدم حبوب منع الحمل فى تنظيم نزول الدورة الشهرية، وفى بعض الحالات تستخدم لتعويض نقص هرمون الإستروجين، لأنها تحتوى على نفس الهرمون.

استخدامات حبوب منع الحمل:


>ويشير د. جورج يواقيم أن حبوب منع الحمل تستخدم أيضا لزيادة الوزن، فى الحالات التى تعانى من النحافة، وتتسبب فى زيادة الماء فى الجسم، وتجعل الصوديوم فى الجسم نسبته عالية مما يؤدى لحدوث زيادة فى الجسم من 2 إلى 3 كجم.

حبوب منع الحمل علاج تقلصات الدورة الشهرية:


>يضيف استشارى أمراض النساء والتوليد أن حبوب منع الحمل تستخدم أيضاً فى علاج تقلصات وآلام الطمث، وتعويض نقص الهرمونات الأنثوية كالإستروجين والبروجستيرون، الذين إذا حال انخفاض مستوياتهم بالدم فقد يتسببان فى الإصابة ببعض الأمراض كتكيس المبايض.

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