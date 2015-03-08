هل يؤثر عمر الأب على فرص الحمل وصحة الأجنة

أرسلت قارئة تقول، أنا سيدة متزوجة منذ ثلاثة أشهر، عمرى 27 عاما، وزوجى عمرة 45 عاما، وسؤالى هو هل يلعب عامل السن للرجل دورا فى فرص الحمل، أو صحة وسلامة الجنين فيما بعد؟.

ويجيب عن سؤالها الدكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والولادة قائلا: هناك العديد من المفاهيم الخاطئة المنتشرة للأسف فى المجتمع عن ارتباط سلامة الجنين ونموه بسن الرجل أو المرأة.

ولكن على الجانب العلمى فإن طبيعة الأجنة وسلامتها ترتبط بشكل مباشر بسن المرأة، وليس الرجل، والسبب يرجع إلى أن المرأة تمتلك مبيضين منذ كونها جنينا فى الشهر الثالث، وبالتالى فإن عمر المبيض يماثل عمر المرأة مضافة إليه ستة أشهر، وهو ما يعنى أن المبيض لدى المرأة يواجه جميع المشاكل الصحية المرتبطة بتقدم السن.

فى حين أن الحيوانات المنوية للرجل تخلق باستمرار كل فترة قصيرة، وبالتالى فهى دائما تعتبر صغيرة السن.

والجنين يتأثر بالبويضة الكبيرة فى السن فى حالة وجود مشاكل خلقية بها ناتجة عن السن الكبير، فى حين لا يمثل الحيوان المنوى أى أهمية فى ذلك الأمر، نظرا لكونه مخلقا بصورة متجددة دائما، ولا يعانى من تقدم السن مهما تقدم سن الرجل.

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