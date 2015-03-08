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اتحاد الكرة لبرادلي: اصمت .. مصر حفظت كرامتك بعد فضيحة غانا

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اتحاد الكرة لبرادلي: اصمت .. مصر حفظت كرامتك بعد فضيحة غانا اتحاد الكرة لبرادلي: اصمت .. مصر حفظت كرامتك بعد فضيحة غانا

شن سيف زاهر عضو اتحاد الكرة هجومًا حادًا على بوب برادلي المدير الفني الأسبق لمنتخب ردًا على انتقادات المدرب الأمريكي للجبلاية بسؤاله عن رأيه في التعاقد مع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وقال زاهر في تصريحات تليفزيونية: "هناك مدربين اثنين لم يكن لهما أي إنجاز سواء قبل أو بعد رحيلهم عن مصر، هما مانويل جوزيه في الأهلي وبوب برادلي مع ".

وأضاف: "مندهش من الهجوم الشديد لبرادلي على اتحاد الكرة، رغم الدعم الكبير الذي ناله، واستجابتنا له بعدم إقالته ومنحه فرصة لرد اعتباره من غانا، بعد الخسارة الفضيحة 6-1 في كوماسي".

وتابع زاهر: "كنت رئيسًا لبعثة المنتخب وقتها، وجلس برادلي معي بعد المباراة، واعتذر لي عن الخسارة، وتوسل أن نمنحه فرصة لرد اعتباره، وهو ما نجح فيه بالفوز على غانا 2-1 في الإياب".

وأتم عضو اتحاد الكرة: "برادلي بعدما حصل على كامل مستحقاته المالية، بدأ الهجوم على اتحاد الكرة، وأرجو منه السكوت، ويضع لسانه داخل فمه، لأنه وجد كل مساندة ودعم في مصر".

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