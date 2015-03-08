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البدري: الأداء وسط نقص الأوكسجين أفضل من القاهرة

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البدري: الأداء وسط نقص الأوكسجين أفضل من القاهرة البدري: الأداء وسط نقص الأوكسجين أفضل من القاهرة

أشاد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأوليمبي بأداء لاعبيه في مباراة العودة أمام كينيا في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية.

وكان الأوليمبي تعادل اليوم مع الفريق الكيني بملعبه 1/1، ليتأهل للدور التالي بفضل فوزه في القاهرة بثلاثية نظيفة الأسبوع الماضي.

وقال البدري: "أشكر اللاعبين والجهاز الفني على الأداء وسط ظروف قاسية للغاية، والتي بدأت برحلة سفر صعبة وقلق بعد العودة للقاهرة لوجود عطل فني بالطائرة".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "ولكن اللاعبين قدموا أداءً قويًا أفضل من مباراة القاهرة، رغم نقص الأوكسجين في كينيا".

وتابع: "النتيجة لا تعبر عن سير اللقاء، لقد أضعنا فرص بالجملة، وتغاضى الحكم عن احتساب هدف صحيح من كرة تجاوزت خط المرمى بسبب صدمة البداية".

وواصل: "غياب لاعبي الأهلي والزمالك وسموحة عن معسكرات المنتخب الأوليمبي والتعثر في ضم اللاعبين المحترفين أكبر الصعوبات التي أواجها".

وأتم البدري: "ولكن في نفس الوقت أحاول الاستفادة من ميزة الاعتماد على عناصر أخرى جديدة، يمكن الاعتماد عليها في المدى البعيد".

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