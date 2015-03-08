اتحاد الكرة يتكتم على موعد وصول كوبر

يسعى مجلس إدارة اتحاد الكرة للتكتم على موعد وصول الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.

وقال مجدي المتناوي عضو اتحاد الكرة: "هناك اتفاق على أن يكون موعد وصول كوبر سري للغاية، وأن يتم الإعلان عن مؤتمره الصحفي في نفس اليوم عبر موقع الاتحاد".

وأضاف المتناوي: "انتهينا من صيغة العقد مساء الجمعة وتم عرضه على اتحاد الكرة، وأرسلناه إلى محامي هيكتور كوبر لأن محاميه هنا لا يجيد اللغة الإنجليزية".

وتابع في تصريحات تليفزيونية: "تتم مراجعة التعاقد الآن، وننتظر رد المدرب الأرجنتيني، للحصول على توقيعه، وصرف الشيك الخاص بالمبالغ المتفق عليها".

وأتم عضو اتحاد الكرة: "ما تردد أننا قمنا بتحويل راتب هيكتور كوبر على حسابه البنكي غير صحيح، بل سيتم صرف الشيكات بمجرد توقيعه على العقود".