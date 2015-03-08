اتحاد الكرة: أسامة نبيه سيكون مديرا فنيا لمنتخب مصر

أشاد مجدي المتناوي عضو اتحاد الكرة باختيار أسامة نبيه ضمن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الذي يقوده الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وقال المتناوي: "نبيه شخصية محترمة وأتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة، وأتوقع أنه سيكون المدير الفني لمنتخب مصر بعد عدة سنوات".

ويعد أسامة نبيه هو العنصر الباقي الوحيد من الجهاز الفني السابق للمنتخب بقيادة شوقي غريب، الذي تمت الإطاحة به في نوفمبر الماضي.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "لقد تم تعيين أسامة نبيه بقرار بالإجماع من أعضاء اتحاد الكرة، حيث حصل على 11 صوتًا من أصل 11".

وتابع: "لم يكن هناك أي ترتيب أو نية مسبقة للإبقاء عليه في الجهاز الفني الجديد".

واختتم المتناوي: "لا نية لإضافة مساعدين مصريين جدد، لأن هيكتور كوبر متمسك بالاستعانة بمعاونيه الأجانب، مدرب ومخطط أحمال ومترجم الذي يقوم بدور محلل الأداء في نفس الوقت".