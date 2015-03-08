قميص خاص في فلورنسا - ' لأننا نحبك يا صلاح '

تتواصل ردود الأفعال الإيجابية على أداء محمد صلاح الرائع مع فيورنتينا منذ انتقاله للفريق وخاصة في مدينة فلورنسا معقل الفيولا.

فقد سجل الجناح المصري ستة أهداف في سبع مباريات لعبها بالقميص البنفسجي منذ انتقاله معارا من تشليسي نهاية يناير الماضي.

وصدر قميصا يخص صلاح في المدينة الإيطالية يحمل صورة للاعب ومكتوب تحتها "لأننا نحبك يا صلاح".

يذكر أن قميص اللاعب الذي يحمل الرقم 74 يتصدر قائمة المبيعات بمتاجر فيورنتينا بفضل تألقه اللافت مؤخرا.

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ويستعد صلاح مع فريقه لمواجهة لاتسيو على ملعب الأوليمبكو في الدوري الإيطالي يوم الاثنين.