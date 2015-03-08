قائمة أغنى 10 أشخاص تحت سن الـ40 فى العالم بينهم مؤسس فيس بوك

"فوربس": عائلتا "ساويرس ومنصور" ومحمد الفايد يمتلكون 23.5 مليار دولار

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بعد أن ظهرت مؤخرا قائمة "فوربس" الخاصة بأثرياء العالم والأرقام الكبيرة لثرواتهم٬ هناك قائمة أخرى٬ وهى لائحة بأغنى 10 شباب دون سن الأربعين فى العالم..>ويمتلك أغنى شخص فى العالم دون سن الثلاثين خمسة أضعاف صافى ثروة ثانى أغنى شخص فى قائمة دون الأربعين والأسماء لن تكون مفاجئة إذا ما علمنا أن هنالك ثلاثة منهم ممن عملوا أو ما زالوا يعملون ضمن موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" . ومن بين الأسماء المذكورة فى القائمة فإن هناك 6 أشخاص كونوا ثروتهم من العمل فى "سيليكون فالي"٬ بمن فيهم مارك زوكربيرغ الذى يبلغ من العمر 30 عاما٬ وهو المؤسس الشريك لموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك والذى يتصدر هذه القائمة . بينما حصلت اليزابيث هولمز التى تبلغ من العمر 31 عاما على لقب أغنى امرأة فى هذه القائمة٬ وهى من أسست وتدير مؤسسة "ثيرانوس تكنولوجي" المختصة بفحوص الدم . كما اشتملت القائمة على شخصين فقط ممن ورثوا أموالهم من غيرهم وفيما يلى قائمة بأغنى 10 أشخاص دون الأربعين فى العالم:>مارك زوكربيرج 30 ٬ عاماً المؤسس الشريك لموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صافى الثروة: 35. 1 مليار دولار> دستين موسكوفتز 30٬ عاماً الموظف الثالث بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صافى الثروة: 7. 7 مليار دولار>جان كوم38 ٬ عاماً الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لتطبيق واتساب للتراسل الفورى صافى الثروة: 7. 7 مليار دولار>سكوت دنكن32 ٬ عاماً ابن لان دنكن المتوفى الذى أسس شركة منتجات أنابيب الغاز الطبيعى والنفط . صافى الثروة: 5. 5 مليار دولار> شان باركر35 ٬ عاماً أول رئيس تنفيذى ل فيس بوك٬ والشريك المؤسس لموقع "نابستر" . صافى الثروة: 5. 2 مليار دولار>يانغ هويان34 ٬ عاماً ابنة قطب العقارات الصينى يانغ كويانغ صافى الثروة: 5. 1 مليار دولار> أليخاندرو سانتو دومنغو دافيلا38 ٬ عاماً ابن رجل الأعمال الكولومبى السابق جوليو ماريو سانتو دومنغو صافى الثروة: 4. 9 مليار> دولار أليزابيث هولمز31 ٬ عاماً مؤسسة شركة ثيرانوش لأبحاث الدم>دواردو سيفيرين32 ٬ عاماً الشريك البرازيلى المؤسس لموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صافى الثروة: 4. 4 مليار دولار>أرون بدور38 ٬ عاماً مؤسس شركة البرمجيات الهندية "سيلفريم" صافى الثروة: 4 مليارات دولار

"مُلاك" أرسنال وتشيلسى فى قائمة "فوربس" لأغنى المليارديرات

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