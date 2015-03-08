أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: لقاء خاص مع حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية .. ولاعب الفريق محمد الشرقاوى عقب مباراة الزمالك -
ستاد مصر: تحليل هدف الشرقية فى الزمالك من حيث صحته وتسلل اللاعب -
"صحة الإسماعيلية": علاج 12 ألف مريض ضمن حملة القضاء على فيروس "سي" -
عودة السياح الفرنسيين إلى موريتانيا بعد 10 سنوات من الغياب -
وزير الداخلية: كافة قطاعات الوزارة شاركت في مكافحة الإرهاب -
حظك اليوم برج الأسد الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

روما يتعادل للمرة الرابعة على التوالي في الدوري الإيطالي

Google+ Print
روما يتعادل للمرة الرابعة على التوالي في الدوري الإيطالي روما يتعادل للمرة الرابعة على التوالي في الدوري الإيطالي

(إفي): تعادل فريق روما للجولة الرابعة على التوالي في الدوري الإيطالي لكرة القدم، والـ11 هذا الموسم، بنتيجة سلبية خارج ملعبه أمام كييفو فيرونا ضمن مباريات الجولة 26.

وفتح فريق العاصمة المجال أمام المتصدر يوفنتوس للابتعاد بالقمة والاقتراب من حسم لقبه الرابع تواليا، ففي حال فوزه غدا على ضيفه ساسولو سيسع الفارق مع وصيفه إلى 11 نقطة.

واكتفى "الذئاب" بالحصول على النقطة 50 ، مقابل 58 للـ"سيدة العجوز".

أما كييفو فحصل على النقطة 26 في المركز ال16.

وفي نفس الجولة فاز أودينيزي على ضيفه تورينو بثلاثة أهداف مقابل اثنين في مباراة مثيرة.

افتتح فابيو كوالياريلا التسجيل لتورينو (ق15) لكن المخضرم أنطونيو دي ناتالي أدرك التعادل سريعا لأودينيزي (ق17).

وأضاف أصحاب الأرض هدفين عبر كريستيان بولينارو بالخطأ في مرماه، والمالي مولا واجي (ق25 و50) قبل أن يقلص ماركو بيانسي الفارق دون جدوى من التعادل (ق70).

بتلك النتيجة يرفع أودينيزي رصيده عند 31 نقطة بالمركز الـ12 ، ويعرقل مسيرة تورينو الناجحة مؤخرا عند 36 نقطة بالمركز الثامن.

وفي باقي المباريات تعادل إمبولي وجنوى 1-1 ، وبارما سلبيا أمام أتالانتا، وكذلك انتهت مباراة تشيزينا وباليرمو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع