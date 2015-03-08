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إنيستا: أشعر أحيانا بأنه لا يمكنني اللعب بجوار شابي

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إنيستا: أشعر أحيانا بأنه لا يمكنني اللعب بجوار شابي إنيستا: أشعر أحيانا بأنه لا يمكنني اللعب بجوار شابي

(إفي): اعترف أندريس إنيستا نجم خط وسط فريق برشلونة بأن يشعر بأنه لا يمكنه اللعب بجوار زميله القائد شابي هرنانديز في بعض الأحيان.

وأعرب إنيستا عن سعادته بتصدر فريقه للدوري الإسباني عقب الفوز الكاسح يوم الأحد على رايو فايكانو 6-1 ، ليتقدم على الغريم ريال مدريد بنقطة وحيدة.

وأوضح اللاعب الدولي في تصريحات عقب الانتصار الكبير بملعب كامب نو "أحيانا أشعر بأنه لا يمكننا، أنا وشابي، اللعب جنبا إلى جنب، لكن الوجود بجواره ميزة دائما، لأنه لا يسهّل الأمور على الفريق وحسب، ولكنه يدير المنظومة بشكل جيد للغاية، أحيانا لا تسير الأمور بشكل جيد، لكن اليوم أعود للبيت سعيدا".

وفيما يتعلق باعتلاء صدارة الدوري، قال إنيستا "بعيدا عن أننا في الصدارة، الأداء كان متميزا، لا بد من السير على نفس الوتيرة، يتبقى شهران أو ثلاثة، أصعب مرحلة من الموسم".

وعن إمكانية بلوغ مباراة الكلاسيكو في كامب نو يوم 22 على رأس جدول الليجا، أشار "من الأفضل أن نحتفظ بالفارق لصالحنا، تنتظرنا مباراة غير سهلة بملعب إيبار، ثم سنخوض مباراة مانشستر سيتي قبل التفكير في الكلاسيكو".

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