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محافظ مطروح: نبحث سبل تخفيف تكدس الشاحنات على الحدود المصرية الليبية

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محافظ مطروح: نبحث سبل تخفيف تكدس الشاحنات على الحدود المصرية الليبية محافظ مطروح: نبحث سبل تخفيف تكدس الشاحنات على الحدود المصرية الليبية
قال محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد، اليوم الأحد، إنه بصدد عرض مقترح على رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بشأن تخفيف تكدس الشاحنات على الحدود المصرية الليبية.

وأوضح المحافظ أن المقترح سيتم من خلال عمل اتفاق مع الجانب الليبى لتأمين الشاحنات ووصولها لمدينة طبرق لتفريغ بضائعها، وإعادة شحنها مرة أخرى بسيارات ليبية لاستمرار دخولها إلى الجانب الليبى، بالإضافة إلى اتفاق بتأمين الشاحنات المصرية من منفذ السلوم حتى طبرق بالتعاون مع الجانب الليبى لعدم تكدس السيارات.

ووجه المحافظ رئيس مدينة السلوم بالمتابعة المستمرة لأحوال المصريين العائدين من ليبيا وتذليل أى عقبات مع الاتصال المباشر بالمحافظ فى أى مشكلة.
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