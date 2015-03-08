صحة الشرقية: إصابة 21 شخصًا بينهم حالة خطرة فى حادثى سير

استقبلت مستشفيات الشرقية منذ قليل 21 شخصًا، تعرضوا لإصابات مختلفة إثر انقلاب أتوبيس بطريق "القنايات - ديرب نجم" واصطدام سيارة ملاكى بدراجة بخارية بطريق "الزقازيق - ميت غمر".

من جانه قال الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالشرقية إنه فور تلقى بلاغًا بالحادث تم الدفع بسيارات الإسعاف، ورفع درجة الطوارئ بالمستشفيات المحيطة بمنطقة الحادثين.

وأضاف بالنسبة للحادث اأمول نتج عنه إصابة 16 مواطنًا، تم نقل 12 مصابًا نقلوا لمستشفى القنايات المركزى و4 لمستشفى الأحرار بمدينة الزقازيق، مضيفًا أن حالتهم مستقرة موضحًا أن الإصابات تنوعت ما بين جروح وكدمات وكسور وسحجات وتم متابعة تقديم العلاج اللازم لهم فور وصولهم للمستشفيات.

> أما الحادث الثانى فأسفر عن إصابة 5 تم نقلهم لمستشفى الأحرار أحدهم حالتة خطرة .