أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
أسوأ 10 صفقات في «البريمير ليج» -
رونالدو لا يرغب بقدوم هازارد للريال لهذا السبب -
الاتحاد الإنجليزي يحرم ليفربول من الصفقات لمدة عامين -
بث مباشر.. «برشلونة × إشبيلية» بالدوري الإسباني -
ميسي يقود برشلونة أمام إشبيلية في «الليجا» -
حظك اليوم برج الثور الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

صحة الشرقية: إصابة 21 شخصًا بينهم حالة خطرة فى حادثى سير

Google+ Print
صحة الشرقية: إصابة 21 شخصًا بينهم حالة خطرة فى حادثى سير صحة الشرقية: إصابة 21 شخصًا بينهم حالة خطرة فى حادثى سير
استقبلت مستشفيات الشرقية منذ قليل 21 شخصًا، تعرضوا لإصابات مختلفة إثر انقلاب أتوبيس بطريق "القنايات - ديرب نجم" واصطدام سيارة ملاكى بدراجة بخارية بطريق "الزقازيق - ميت غمر".

من جانه قال الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالشرقية إنه فور تلقى بلاغًا بالحادث تم الدفع بسيارات الإسعاف، ورفع درجة الطوارئ بالمستشفيات المحيطة بمنطقة الحادثين.

وأضاف بالنسبة للحادث اأمول نتج عنه إصابة 16 مواطنًا، تم نقل 12 مصابًا نقلوا لمستشفى القنايات المركزى و4 لمستشفى الأحرار بمدينة الزقازيق، مضيفًا أن حالتهم مستقرة موضحًا أن الإصابات تنوعت ما بين جروح وكدمات وكسور وسحجات وتم متابعة تقديم العلاج اللازم لهم فور وصولهم للمستشفيات.
> أما الحادث الثانى فأسفر عن إصابة 5 تم نقلهم لمستشفى الأحرار أحدهم حالتة خطرة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365