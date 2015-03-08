"منشقو الإخوان" يطالبون "التضامن" بتأسيس جمعية استهلاكية باسم الجماعة

حصل "اليوم السابع" على نص الطلب الذى أعده عمرو عمارة منسق تحالف الإخوان المنشقين للتقدم به إلى مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية لتأسيس جمعية تعاونية إستهلاكية باسم "الإخوان المسلمين" على غرار الخطوة التى اتخذها عدد من رموز التيار الاصلاحى بجماعة الإخوان فى الأردن.

ووفقا لنص الطلب، فإن الجمعية مقرها مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتم الاستناد إلى إحكام القانون رقم 109 الخاص بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية الخدمية.

من ناحيته، قال عمرو عمارة، إن تجربة التيار الإصلاحى فى الأردن شجعت التحالف على التقدم بطلب إلى وزارة التضامن الاجتماعى لإشهار جمعية دعوية باسم "الإخوان المسلمين"، كما أوضح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الجمعية لن تشارك فى العمل السياسى لمدة 4 سنوات وستكتفى بالنشاط الدعوى.

وأضاف عمارة: "نتعهد بأننا لن نشارك فى أى استحقاق انتخابى إلا التصويت فى الانتخابات الرئاسية فقط"، مشيرا إلى أنه لا يوجد مانع قانونى يحول دون تأسيس الجمعية باسم الإخوان، كما شدد على أنهم سيسعوا إلى نبذ العنف بكل أشكاله ومساعدة أجهزة الدولة فى القضاء على العنف والإرهاب.

وأوضح عمارة أنهم تواصلوا مع المسئوليين فى وزارة التضامن الاجتماعى للتعرف على الأوراق المطلوبة، وفقا للقانون وأشار إلى أن طلب تأسيس الجمعية سيتم التقدم به خلال هذا الأسبوع.