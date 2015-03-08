وفاة "تلميذ ابتدائى" بمدرسة كرداسة التجريبية للغات متأثرا بإصابته بحروق

توفى منذ قليل الطالب أحمد إسماعيل ربيع بالصف السادس الابتدائى بمدرسة كرداسة التجريبية اللغات، حيث كان محتجزا بمستشفى الدمرداش للعلاج من إصابته بحروق شديدة نتيجة لمسه محول كهرباء بغرفة ضغط عال أمام المدرسة.

كانت المدرسة سمحت للطلاب يوم الثلاثاء الماضى بالخروج مبكرا قبل الموعد الرسمى للخروج الذى يصل فيه أهالى الطلاب لاصطحاب أبنائهم، مما دفع الطلاب للعب ولمس الطالب المحول أثناء اللهو، مما أدى لإصابته بحروق ونقله إلى مستشفى الدمرداش، وكانت نسبة إصابته 60 %.

بالفيديو..تفاصيل مقتل الطالب إسلام شريف فى مدرسة"شهداء بورسعيد" بالسيدة زينب على يد مدرسه..جدته:ضربه بالعصا على رأسه بعد تعذيبه.. والمدرسون ساوموا والده للتنازل عن حقه.. وعمته: مات علشان ماعملش الواجب

>

>