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رئيس الوزراء: تحقيق نقلة نوعية فى حياة المواطن يطلب من 2 لـ 3 سنوات

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رئيس الوزراء: تحقيق نقلة نوعية فى حياة المواطن يطلب من 2 لـ 3 سنوات رئيس الوزراء: تحقيق نقلة نوعية فى حياة المواطن يطلب من 2 لـ 3 سنوات
قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن مقاييس نجاح المؤتمر الاقتصادى يتمثل فى الحضور العربى والعالمى من مستثمرين جادين وخبراء متخصصين، مشيرًا إلى أن هناك تراجعًا فى معدل التضخم ونسبة البطالة بمصر خلال الشهور التسعة الماضية بعد الجهد الذى بذلته القيادة السياسية والحكومة، وذكر قائلاً: "تحقيق نقلة نوعية فى حياة المواطن المصرى يتطلب من سنتين إلى ثلاث سنوات".

وأضاف رئيس الوزراء خلال حواره عبر فضائية "سكاى نيوز" عربية ببرنامج "بصراحة" الذى تقدمه الإعلامية زينة يازجى، أن المستثمر الخليجى مرحب به جدًا فى كونه لاعب أساسى على خارطة الاستثمار العالمى، وذكر قائلاً: "الجميع مرحب به فى مصر المستثمر الصينى والأمريكى ولكن المستمر الخليجى إن شاء الله سيكون لاعب أساسى، وهناك عدد كبير من الشركات الأمريكية طلبت المشاركة فى المؤتمر".

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مصر 365

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