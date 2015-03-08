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الرئيس الجزائري يعلن عن تعديل قانون الأسرة

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الرئيس الجزائري يعلن عن تعديل قانون الأسرة الرئيس الجزائري يعلن عن تعديل قانون الأسرة

الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم بمناسبة يوم المرأة العالمي أنه سيتم تعديل قانون الأسرة الذي تعتبر منظمات حقوقية أنه يتعامل مع المرأة الجزائرية كقاصر مدى الحياة ، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقال بوتفلقية في رسالة تليت باسمه لما كان قانوننا للأسرة غير منزه عن الثغرات، وعلما بأن الطلاق أصبح ظاهرة متنامية في مجتمعنا، آمر بتكليف لجنة من أهل الإختصاص بمراجعة وتعديل مواد القانون المذكور ذات الصلة بالطلاق، التي تحتمل عدة تأويلات، وذلك بما يضفي عليها الوضوح والدقة ويسد الثغرات ويضمن حماية حقوق الزوجين والأولاد.

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